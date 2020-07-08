Депутаты в Петербурге запретили продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров

Заксобрание в Петербурге приняло решение о внесении изменений в статью закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе. Депутаты запретили продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба.

За внесение изменений проголосовало 42 депутата, против — шесть, ещё один воздержался. Закон в обновлённой редакции должен будет вступить в силу 1 января 2021 года.