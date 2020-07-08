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Депутаты в Петербурге запретили продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

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Фото © Pixabay

Заксобрание в Петербурге приняло решение о внесении изменений в статью закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе. Депутаты запретили продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба.

За внесение изменений проголосовало 42 депутата, против — шесть, ещё один воздержался. Закон в обновлённой редакции должен будет вступить в силу 1 января 2021 года.

Автор инициативы — Денис Четырбок — рассказал "Интерфаксу", что у тех заведений, которые не изменят формат работы, будет отозвана лицензия. В соответствии с законом, новые подобные бары или кафе просто не смогут открыться. При этом депутат выразил готовность к диалогу с владельцами заведений, от них Четырбок ждёт "конструктивных предложений".

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