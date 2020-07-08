В Москве снова задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

В Москве вновь задержали участника Pussy Riot и арт-группы "Война" Петра Верзилова. Об этом он сам написал в Twitter.

МОЛНИЯ. Меня задержали после выхода с эфира Эха Москвы и везут на ШЕСТОЙ обыск. Работает СК. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 8, 2020

Верзилов отметил, что вместе со следователями Управления по особо важным делам на спецтранспорте Следственного комитета РФ он направляется на очередной обыск.

— Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно! — написал художник-акционист.

Напомним, ранее в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело по факту двойного гражданства.