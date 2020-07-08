В Москве снова задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

В Москве вновь задержали участника Pussy Riot и арт-группы "Война" Петра Верзилова. Об этом он сам написал в Twitter.
МОЛНИЯ. Меня задержали после выхода с эфира Эха Москвы и везут на ШЕСТОЙ обыск. Работает СК.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 8, 2020
Верзилов отметил, что вместе со следователями Управления по особо важным делам на спецтранспорте Следственного комитета РФ он направляется на очередной обыск.
— Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно! — написал художник-акционист.
Напомним, ранее в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело по факту двойного гражданства.
Лайф также сообщал, что, по данным СМИ, Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Стало известно о том, что в его квартире провели обыск. Сосед художника-акциониста рассказал Лайфу, как правоохранители выламывали дверь, чтобы попасть в квартиру Верзилова.