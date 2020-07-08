Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве снова задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

По словам самого художника-акциониста, это произошло после эфира на радио "Эхо Москвы".

79

Фото © Instagram / Пётр Верзилов

В Москве вновь задержали участника Pussy Riot и арт-группы "Война" Петра Верзилова. Об этом он сам написал в Twitter.

Верзилов отметил, что вместе со следователями Управления по особо важным делам на спецтранспорте Следственного комитета РФ он направляется на очередной обыск.

Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно! — написал художник-акционист.

Напомним, ранее в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело по факту двойного гражданства.

Лайф также сообщал, что, по данным СМИ, Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Стало известно о том, что в его квартире провели обыск. Сосед художника-акциониста рассказал Лайфу, как правоохранители выламывали дверь, чтобы попасть в квартиру Верзилова.

Выбор редакции

Loading...