Победившие рак Сенчукова и Рыбин вызвали недовольство поклонников видео в купальниках

Российская певица Наталья Сенчукова поделилась кадрами, как они с супругом Виктором Рыбиным проводят день на природе, чем вызвала недовольство поклонников. Фанатов возмутил внешний вид кумиров, которые отдыхали на собственном пароходе в купальных костюмах. На это обратило внимание издание "Дни.ру".

Дело в том, что несколько лет назад супругам диагностировали рак кожи. Долгое время звёздная пара находилась на лечении, в результате которого болезнь удалось победить. Поклонников возмутило такое небрежное отношение кумиров к здоровью, которые разделись под солнцем. Хоть небо и заволокло тучами, опасность ультрафиолетовых лучей это не снижает.

Как отметила сама Сенчукова, разделись они не для того, чтобы загорать, а потому, что на улице стояла тридцатиградусная жара. А у супруга Виктора Рыбина кожа всегда красного цвета, подчеркнула певица.