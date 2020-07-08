Ведущий "Дома-2" рассказал о тоске по родине участников проекта, застрявших на Сейшелах

Участники реалити-шоу "Дом-2. Остров любви" уже несколько месяцев не могут вылететь с Сейшел в Россию. Раньше они менялись практически каждую неделю, но из-за связанных с коронавирусом ограничений на передвижения по миру некоторые из них находятся на архипелаге в Индийском океане ещё с зимы.

— Каждый участник проекта находит утешение в самых разных вещах. Например, у нас есть семейная пара Алексей и Майя Купины, которые решили здесь заняться фермерством, — рассказал ведущий проекта Антон Беккужев порталу "Дни.ру".

По его словам, наблюдать за участниками зрители могут в эфире. Купины завели настоящий курятник, недавно в нём появились первые цыплята.