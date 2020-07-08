"Вот мы попали!" В Геленджике мощный ливень затопил набережную и превратил улицы в реки — видео

Днём 8 июля на Геленджик обрушился сильнейший ливень. В результате на некоторых улицах города потоки воды буквально сносили людей, а Центральная набережная оказалась затопленной.

По свидетельствам очевидцев, дождь лил около часа, а в небе сверкали молнии, гремел гром.

Накануне Лайф сообщал, что несколько городов Краснодарского края перешли на режим подачи воды по графику. Причиной тому стала сильная засуха в регионе. Пожарные поливали деревья из шлангов, чтобы они не погибли из-за жары.