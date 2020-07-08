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"Яндекс.Лавка" вышла за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и открылась в Нижнем Новгороде

Компания выбирала следующий регион по многим критериям, и Нижний Новгород оказался наилучшим вариантом. В ближайший год в развитие сервиса в этом городе будет инвестировано 100 миллионов рублей.

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Сервис экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров "Яндекс.Лавка" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Три мини-склада компании появились в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районах, где склада нет, — на такси. Доставка бесплатная.

Фото © "Яндекс"

Фото © "Яндекс"

С Нижнего Новгорода начинается выход сервиса за пределы двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Новый регион выбирался по широкому списку критериев — от проникновения Интернета до привычки горожан заказывать товары. В ближайший год "Яндекс" инвестирует в развитие доставки в Нижнем Новгороде около 100 миллионов рублей.

"Яндекс.Лавка" в Нижнем Новгороде открывается в 7:00, а последний заказ можно сделать в 00:00. Все заказы "Яндекс.Лавки" доставляются бесконтактно — курьер оставит заказ в сумке и отойдёт на полтора-два метра.

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