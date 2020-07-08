"Яндекс.Лавка" вышла за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и открылась в Нижнем Новгороде

Сервис экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров "Яндекс.Лавка" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Три мини-склада компании появились в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районах, где склада нет, — на такси. Доставка бесплатная.

Фото © "Яндекс"

Фото © "Яндекс"

С Нижнего Новгорода начинается выход сервиса за пределы двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Новый регион выбирался по широкому списку критериев — от проникновения Интернета до привычки горожан заказывать товары. В ближайший год "Яндекс" инвестирует в развитие доставки в Нижнем Новгороде около 100 миллионов рублей.