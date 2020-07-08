Не пережившие самоизоляцию. Сколько заведений общепита не смогли открыться после карантина

Москвичи с нетерпением ждали открытия любимых заведений. Одни скучали по ароматному кофе и хрустящему круассану, сидя на веранде уютной кафешки. Другие мечтали собраться огромной компанией и засесть в модном и шумном баре, попивая прохладные коктейли. И вот наконец самоизоляция прошла, многие места стали доступны для посещения. Только часть заведений общественного питания так и не смогли открыть свои двери для долгожданных посетителей.

Как отмечал сервис "2ГИС" в июне, за время самоизоляции и ограничений на Тверской, Арбате, Садовом кольце и других популярных торговых улицах в центре столицы прекратило работу больше сотни магазинов и кафе. К началу июня на центральных улицах прекратило деятельность 62 заведения общепита, а открылось 16. На основных торговых улицах прекратило работу 36 непродовольственных магазинов, а открылось 15.

"В Москве не открылось около трети кафе, ресторанов и пекарен. В сегменте столовых ситуация ещё хуже. Часть предпринимателей уже свернули или оптимизировали бизнес из-за возникших финансовых проблем, некоторым не удалось договориться с арендодателем и пришлось съехать. Также многие заведения общепита расположены в бизнес-центрах и ориентированы на офисных работников, а сейчас многие на удалёнке. И пока офисы не заработают в прежнем режиме, столовые и кафе там открываться не будут" Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании "Эвотор"

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал объяснил, что большинство предприятий общепита работают в Москве на первых этажах зданий, находящихся в центральной части города. До кризиса в городе работало более 11 тысяч кафе и ресторанов, в том числе и сетевых компаний, а после снятия ограничений полноценно не смогло работать 3–5% заведений.

Интересно, что открывшиеся заведения смогли увеличить дополнительный среднесуточный оборот. По оценке Павла Сигала, он вырос примерно на 40%, а спрос вырос на 60% (в первую очередь за счёт летних веранд, куда потянулись посетители, привлечённые хорошей погодой).

— Говорить о том, что те рестораны и кафе, которые не открылись после снятия ограничений, будут окончательно закрыты, рано. Бизнесу сейчас нужно дополнительное время, чтобы восстановить мощности. Например, если часть персонала была сокращена во время самоизоляции, нужно найти новых сотрудников, также не все кафе успели перестроиться так, чтобы соблюдать нормы безопасности и обеспечить социальное дистанцирование посетителей, — отметил первый вице-президент "Опоры России".

Ещё в апреле аналитики консалтинговой компании JLL прогнозировали увеличение доли свободных помещений уличного ретейла до 12–13% в центре Москвы. И стоит отметить, что прогнозы аналитиков были близки к реалиям. По итогам первого полугодия доля пустующих помещений для кафе и магазинов в центре столицы достигла 11,5%. Эксперты компании JLL отметили, что это самый высокий показатель помещений без арендаторов со второго квартала 2016 года, когда свободными были примерно 13% площадей.

На 1-й Тверской-Ямской улице свободно каждое пятое помещение — 20,7%. На Арбате простаивает около 14,3% площадей, на Садовом кольце — 11,8%. Однако аналитики JLL заметили за последние три месяца новых арендаторов у объектов уличного ретейла, таких как магазины парфюмерии и косметики на Новом Арбате. И всё же их оказалось в полтора раза меньше, чем во втором квартале 2019 года.