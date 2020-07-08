Лицом не вышли. Как банки поступают с юрлицами во время кредитных каникул

На одном из банковских форумов индивидуальный предприниматель Андрей рассказал о своём опыте беспроцентного займа.

— Я попросил у известного банка кредитные каникулы из-за пандемии, потому что три месяца не работаем и сидим на карантине. Дохода нет, платить по обязательствам нечем, — делится мужчина. В кредитной организации индивидуальному предпринимателю сказали, что нужно отправить им справку 2-НДФЛ. В этом случае банк рассмотрит предложения по поводу отсрочки по кредиту.

Андрей выслал документ в банк, и на следующий день ему подключили услугу "Кредитные каникулы". Но это оказались не простые каникулы, а коммерческие. Это означает, что сначала три месяца отсрочка, каникулы, а затем банк взимает проценты за эти три месяца, как и в обычном платеже.

— Не позвонили, не спросили, а просто подключили, и в итоге банк будет взимать 120 тысяч за простой три месяца, а основной долг гаситься не будет! — возмущается Андрей. — Это некорректная работа сотрудников банка, они обманывают народ и не хотят подключать нужную мне услугу! Сумма процентов выросла до сотни тысяч! Какая же это помощь людям в период пандемии?!

Ещё в апреле предприниматели возмущались, что невозможно получить заём под ноль процентов, чтобы выдать зарплаты. Обилие программ поддержки бизнеса столкнулось с нежеланием банков реализовывать эти проекты.

Согласно программе, банки должны выдавать кредит под 0% на выплату заработной платы сотрудникам на период до шести месяцев, а на следующие полгода — под 4%. На эту льготу могут рассчитывать организации, которые больше всех пострадали от пандемии. Сам список таких отраслей утверждает правительство. Самолично отнести себя и свой бизнес к уязвимым сферам нельзя. Можно только проверяться по официальным реестрам, даже если на деле положение отличается от того, что написано в документах.

Вид на вопрос сверху и пути выхода

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что у многих россиян проблема с кредитными каникулами была связана с тем, что они не могли подтвердить падение дохода. Чтобы получить льготу, доход должен был сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заёмщика за 2019 год.

Эксперт объясняет это тем, что многие получают минимальную оплату труда в белую, а оставшуюся, наиболее значимую часть, — в серую.

— Работодатели фактически урезали работникам серую заработную плату, а белую оставляли без изменения. Это было выгодно работодателям, потому что на бумаге полностью исполнялись требования правительства по выплатам работникам во время "каникул", но одновременно с этим компаниям удавалось экономить на сотрудниках. Работники же в этой ситуации оставались и остаются наиболее пострадавшими, — пояснил Иван Капустянский.

Аналитик отметил, что в кредитных организациях эту ситуацию понимали. Ряд банков заранее приготовили собственные программы по реструктуризации задолженности для таких клиентов.

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, когда оказывается, что невозможно представить необходимые документы о снижении доходов на 30%, проблема кредитных каникул встаёт с особенной остротой. Специалист отметил: самое лучшее, что может сделать заёмщик, — по возможности чётко соблюдать график погашений.

— Тогда даже при отсутствии необходимых документов, что приравнивается к просрочке со дня получения кредита, с банком можно договориться. Вести переговоры о сохранении условий кредита, чтобы он не считался просроченным. Такой подход рекомендует банкам и ЦБ. В этом и других случаях необходимо рассматривать и собственные предложения банков о реструктуризации. Хотя они могут быть тяжёлыми, — говорит Марк Гойхман.

Аналитик уточнил, что для заёмщика прежде всего выгоднее погашать "тело" кредита, так как в этом случае начисляется меньше процентов. Поэтому лучше выбирать именно такие программы рассрочки. Но, к сожалению, банки могут стремиться давать льготный период именно по погашению основного долга. Это объясняется выгодой банка, потому что на неизменную сумму "тела" кредита по-прежнему будут начисляться проценты.

Поэтому по возможности стоит досрочно частично гасить заимствования и так экономить на платежах. — Причём банк в таком случае предлагает, как правило, выбор. Вариантов два. Первый — уменьшить текущий ежемесячный платёж, но сохранить срок кредитования. Второй — оставить сумму платежа неизменной, но сократить время действия кредита. Если в данный момент доходов стало меньше, то лучше выбирать первый вариант, — советует аналитик. — Это поможет снизить финансовую нагрузку на человека и оставит больше денег для жизни.

Иван Капустянский в свою очередь рекомендует тем, кто подал заявку на кредитные каникулы, не затягивать, а сразу же быстро попытаться подготовить все документы. Лучше сначала всё подготовить, а уже потом обращаться в банк.

Если документы подготовить не удастся, эксперт рекомендует решать проблему заранее, чтобы не лишиться залогового имущества и не попасть в список недобросовестных клиентов банка, испортив так свою кредитную историю.

В этом случае не стоит рассчитывать на кредитные каникулы, но можно попытаться решить финансовые проблемы самостоятельно. По словам Ивана Капустянского, первое, что нужно сделать, — проверить, можно ли получить дополнительный доход, который удастся направить на погашение долга.