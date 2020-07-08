Врачи-супруги из Петербурга воспитывают двоих детей и помогают пациентам обзавестись своими

Газета "Петербургский дневник" ко Дню семьи, любви и верности рассказывает историю супругов Галыниных. Оба медики, оба работают в центре планирования семьи: сидят в соседних кабинетах, но работают в разные смены, иначе воспитывать собственных двоих детей будет некогда.

Андрей и Екатерина познакомилась в 1997 году, когда оба учились в Волгоградской медицинской академии, и до сих пор спорят, кто к кому и на каком занятии первым подсел за парту.

— Первый раз увиделись на подготовительных курсах. Мы с подругой сидели на второй парте, и тут заходит такой высокий молодой человек с портфельчиком и садится впереди нас на первую парту, смело так, мы ещё посмотрели — каков! — с улыбкой вспоминает Екатерина.

После выпуска они начали работать вместе, так и сформировался их тандем: она — акушер-гинеколог, он — врач-уролог. Пациенты очень довольны, что их делами занимается именно супружеская пара, ведь при трудностях, с которыми люди обращаются к таким специалистам, необходима готовность обоих партнёров пройти обследование и лечение.

— Почти все пары мотивированы, они искренне хотят детей, но не все мужчины понимают, что им тоже надо обследоваться. Это так называемая фобия первого раза: мужчину надо довести до врача, а потом уже он перестанет бояться, — делится профессиональными секретами Андрей.

Галынины вместе и дома, и на работе, а вот хобби у супругов разные. Темпераментная Екатерина любит спорт, пилатес, йогу и аквааэробику, а более спокойный Андрей предпочитает выращивать зелень на собственном балконе.