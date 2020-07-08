В России одобрили новый препарат от коронавируса

Минздрав РФ одобрил ещё один российский препарат от коронавируса. "Коронавир" разработала компания "Р-Фарм". Его можно применять только в медучреждениях под присмотром врачей. При этом препарат показывает хорошие результаты — на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов.

— Группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации препарата для терапии коронавирусной инфекции CoViD-19 лёгкого и среднетяжелого течения — "Коронавир", — говорится в сообщении компании.

По данным исследования, пациенты хорошо переносят "Коронавир", а побочные эффекты связаны с реакцией ЖКТ и отклонениями лабораторных анализов. При этом нельзя лечиться им детям до 18 лет, беременным и кормящим мамам, а также людям с тяжёлой почечной и печёночной недостаточностью.

Производить "Коронавир" будут в Ярославле, оттуда препарат сразу после получения регистрационного удостоверения отправят в регионы и начнут применять в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах.