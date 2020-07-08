Собчак назвала своё задержание у здания ФСБ незаконным: Я не стояла в пикете

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что делала у здания ФСБ в Москве, где её задержали за одиночный пикет в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Светская львица считает своё задержание незаконным. Об этом сообщает НСН.
— Я не стояла в пикете. Я приехала туда и снимала репортаж для своей программы "Осторожно: новости!". Да, я надела майку в поддержку Сафронова, потому что я солидарна с мнением тех людей, которые стали говорить о его невиновности. Но пикетом я это не считаю, я стояла и читала подводки на камеру в этой майке, — подчеркнула Собчак.
Журналистка также заявила, что на сегодняшний день дело Сафронова выглядит несправедливо и она продолжит поддерживать и защищать советника главы "Роскосмоса". По её словам, следует требовать полную прозрачность в рассмотрении дела.
Напомним, одиночные пикеты в центре Москвы прошли из-за задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Ксения Собчак оказалась одной из задержанных в связи с выходом на акцию. Плакатов у журналистки не было, однако сама она была одета в футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Собчак могут выписать штраф в размере 20 тысяч рублей.
Суд арестовал Сафронова на два месяца, однако вины он не признал. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.