Собчак назвала своё задержание у здания ФСБ незаконным: Я не стояла в пикете

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что делала у здания ФСБ в Москве, где её задержали за одиночный пикет в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Светская львица считает своё задержание незаконным. Об этом сообщает НСН.

— Я не стояла в пикете. Я приехала туда и снимала репортаж для своей программы "Осторожно: новости!". Да, я надела майку в поддержку Сафронова, потому что я солидарна с мнением тех людей, которые стали говорить о его невиновности. Но пикетом я это не считаю, я стояла и читала подводки на камеру в этой майке, — подчеркнула Собчак.

Журналистка также заявила, что на сегодняшний день дело Сафронова выглядит несправедливо и она продолжит поддерживать и защищать советника главы "Роскосмоса". По её словам, следует требовать полную прозрачность в рассмотрении дела.

Напомним, одиночные пикеты в центре Москвы прошли из-за задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Ксения Собчак оказалась одной из задержанных в связи с выходом на акцию. Плакатов у журналистки не было, однако сама она была одета в футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Собчак могут выписать штраф в размере 20 тысяч рублей.