Защита обжаловала арест советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Представители защиты обжаловали арест экс-сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом рассказал его адвокат Евгений Смирнов.

— Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу, — отметил он в беседе с ТАСС.

По его словам, защитники выступают за то, чтобы их подопечному назначили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.