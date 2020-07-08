Крутой поворот. Что пишут западные СМИ о деле Ивана Сафронова

Задержание 7 июля Ивана Сафронова — бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне советника главы "Роскосмоса" — всколыхнуло не только российскую общественность. О деле активно пишут и западные средства массовой информации. Поскольку информации о деле пока крайне немного (источники говорят, что, по данным ФСБ, Иван выполнял задание чешских спецслужб), статьи в западных СМИ строятся вокруг нескольких ключевых тезисов. Как обычно, не совсем верных.

Прежде всего идёт стандартное противопоставление "гражданского общества" российскому государству. "Задержание Сафронова порождает у российских журналистов новую волну репрессий", — пишет швейцарская Swiss Info. "Российское журналистское сообщество было разгневано и заявило, что обвинения абсурдны", — передает Euronews.

На самом деле российское журналистское сообщество так не думает — западные СМИ взяли подборку высказываний близких к ним по духу и целям деятельности российских коллег, а также попавших в плен к эмоциям друзей Ивана, после чего выдали это как ту самую позицию всего российского "журналистского сообщества". А этой позиции нет — настоящий журналист не может говорить о репрессиях и об абсурдности обвинений до тех пор, пока их содержание не до конца понятно.

В этом плане честнее всех пишет французская Le Monde — об общем "недоумении", которое охватило российских журналистов. Многие из них чуть ли не открыто обращаются к ФСБ — но не с требованием "немедленно освободить", а с настойчивой просьбой пояснить суть претензий, чтобы умеющие думать люди (каковыми и являются настоящие журналисты) могли сделать серьёзные выводы.

Некоторые западные коллеги, правда, эти выводы уже сделали. Второй ключевой тезис их статей — Сафронов пал жертвой злых силовиков. Euronews прямо говорит о том, что действия ФСБ могут быть "местью". С аналогичным посылом вышло издание Financial Times, заявив, что "ФСБ — наследница КГБ — арестовала Сафронова по обвинениям, которые, по словам его коллег, могут быть расправой за журналистскую работу", и добавив, что вся карьера Ивана Сафронова "демонстрирует опасности, с которыми сталкиваются журналисты в ходе 20-летнего правления Владимира Путина".

В рамках этой логики дело Сафронова — это ещё один пример "распоясавшихся спецслужб", которые якобы хотят не только править страной, но и закрыть россиян от тлетворного западного влияния. Газета The New York Times назвала арест "ещё одним примером превышения полномочий растущих и зачастую параноидальных сил безопасности" России.

"ФСБ и раньше использовала обвинения в госизмене для того, чтобы преследовать журналистов, экологов, учёных и даже простых граждан. Их обвиняли в доступе и передаче информации, которая уже была доступна в открытых источниках", — возмущается правозащитная организация Human Rights Watch. "За последние несколько лет в России был возбуждён ряд дел об измене, зачастую в отношении пожилых учёных, которые, по их словам, лишь выполняли рутинную научную работу в сотрудничестве с западными коллегами", — пишет британская The Guardian.

Любопытно, но СМИ Чехии — страны, которой дело Сафронова касается напрямую, ведут себя очень скромно. Большинство из них отделывается текстами с сухим изложением фактов. Да, некоторые опускаются до неприличных намёков. Так, чешское издание Novinky (как и ряд других западных СМИ) чуть ли не прямым текстом проводит параллели между нынешним делом против Ивана Сафронова и делом его отца, которого тоже звали Иван. Напоминает о том, что Сафронов-старший также писал про оборонку, также накопал скандальные данные о контрактах по поставке российского оружия на Ближний Восток, после чего "покончил с собой по личным причинам". Своего рода посыл о том, что может ожидать его сына.

Однако ни Novinky, ни большинство других почему-то не бросаются гневно отрицать факт работы российского журналиста на чешские спецслужбы. Не называют это обвинение ни наветом ФСБ, ни продолжением "дела Конева", ни местью российского государства за чешскую принципиальность. Скорее, наоборот, где-то соглашаются и даже находят логику. Так, в издании Parlamentni Listy проводится параллель между задержанием Сафронова и депортацией из Чехии двух российских дипломатов, которые могли получить какую-то информацию о связи российского журналиста и чешских спецслужб.