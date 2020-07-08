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Адвокат Сафронова рассказал о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам, свою вину он не признаёт.

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Фото © LIFE

Адвокат арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, Иван Павлов, рассказал, что ФСБ приобщила к уголовному делу о госизмене два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений. Об этом сообщает ТАСС.

Одно заключение датировано сентябрём 2019 года, второе — маем 2020 года, — отметил Павлов.

Он также добавил, что заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, защиту с ними не ознакомили.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью.

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