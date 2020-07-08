Адвокат Сафронова рассказал о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

Адвокат арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, Иван Павлов, рассказал, что ФСБ приобщила к уголовному делу о госизмене два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений. Об этом сообщает ТАСС.

— Одно заключение датировано сентябрём 2019 года, второе — маем 2020 года, — отметил Павлов.

Он также добавил, что заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, защиту с ними не ознакомили.