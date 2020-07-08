Начал засыпать за рулём. Таксист выехал на встречку и влетел в самосвал, есть погибший

В деревне Марусино в Люберецком районе Подмосковья водитель такси, в котором находились двое пассажиров, начал засыпать за рулём, выехал на встречную полосу и влетел в самосвал. Девушка, находившаяся в такси, скончалась ещё до приезда скорой помощи. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, столкновение произошло лоб в лоб. Легковое авто настолько сильно смяло, что спасателям пришлось разрезать машину. Водитель грузовика серьёзно не пострадал, таксиста же госпитализировали со множественными травмами, а ещё один пассажир легковушки находится в реанимации.