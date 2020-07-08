Озеро под Тюменью покрылось мёртвой рыбой и странной слизью

Жители посёлка Ачиры в Тюменской области пожаловались на массовую гибель рыбы и странную слизь в озере Андреевское. В прошлом году в населённом пункте зафиксировали вспышку гаффской болезни из-за местного карася, пишет Ura.ru.

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Местный житель и рыбак рассказал порталу, что рыба начала гибнуть в начале этой недели, возле водоёма стоит невыносимый запах.

Жители Ачир боятся, что непонятная слизь и тухлая рыба отравят реку Алымку, вытекающую из озера. Многие из них набирают в ней воду для полива огорода и питья. Далее из Алымки через реку Яр отравленная вода может попасть в крупнейшую реку Тюменской области — Иртыш. Опасения усугубляет и тот факт, что в деревне более полугода нет врача. Люди переживают, что в случае отравления или вспышки болезни окажутся беспомощны.

Для многих из живущих в этих краях вылов карася из Андреевского озера был основным источником дохода. После обнаружения в рыбе опасного токсина пришлось искать другие варианты. Теперь же ситуация принимает совсем иной оборот, и люди задумываются, как им выжить, если они останутся без воды.