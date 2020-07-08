Адвокат Ефремова: На суде будет сенсация

Адвокат актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре столицы, рассчитывает на оправдательный приговор. Очередное громкое заявление Эльман Пашаев озвучил в интервью КП.
— В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили, — рассказал он.
Свою линию защиты Пашаев раскрывать не стал, пообещав лишь, что "это будет сенсация". В частности, он не ответил на вопрос, станет ли отрицать, что за рулём авто в момент смертельной аварии находился именно Ефремов.
ДТП с Михаилом Ефремовым
"Увидела такой ужас на лице". Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
сегодня в 07:34
"Я вас огорчу всех". Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах — видео
вчера в 23:44
"ДТП — это не уголовка". Пашаев заявил, что частично признаёт нахождение Ефремова за рулём в момент аварии
вчера в 22:51
— Терпение, немного терпения... Вы всё узнаете на суде. Это будет сенсация, но пока — никаких подробностей, — проанонсировал адвокат.
Напомним, что ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Актёр за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.