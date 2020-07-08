Адвокат Ефремова: На суде будет сенсация

Адвокат актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре столицы, рассчитывает на оправдательный приговор. Очередное громкое заявление Эльман Пашаев озвучил в интервью КП.

— В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили, — рассказал он.

Свою линию защиты Пашаев раскрывать не стал, пообещав лишь, что "это будет сенсация". В частности, он не ответил на вопрос, станет ли отрицать, что за рулём авто в момент смертельной аварии находился именно Ефремов.

— Терпение, немного терпения... Вы всё узнаете на суде. Это будет сенсация, но пока — никаких подробностей, — проанонсировал адвокат.