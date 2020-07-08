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Адвокат Ефремова: На суде будет сенсация

Защитник актёра заявил, что не сомневается в успехе, потому что в аналогичном деле с двумя погибшими он якобы добился оправдательного приговора.

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Фото © АГН "Москва"

Адвокат актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре столицы, рассчитывает на оправдательный приговор. Очередное громкое заявление Эльман Пашаев озвучил в интервью КП.

В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили, — рассказал он.

Свою линию защиты Пашаев раскрывать не стал, пообещав лишь, что "это будет сенсация". В частности, он не ответил на вопрос, станет ли отрицать, что за рулём авто в момент смертельной аварии находился именно Ефремов.

Терпение, немного терпения... Вы всё узнаете на суде. Это будет сенсация, но пока — никаких подробностей, — проанонсировал адвокат.

Напомним, что ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Актёр за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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