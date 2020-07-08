Отменный хайп ради денег и славы. Для чего "адвокат Ефремова" идёт наперекор логике и на что надеется

Что-то странное творится с адвокатским корпусом в России. Тут себя адвокатами называют самые странные и мутные персонажи, начиная с господина Навального, который уже восьмой год не может ответить на прямой вопрос публициста Кононенко, где и когда он обрёл адвокатский статус. Или, например, некто Фейгин, которого нанимают только для того, чтобы он окончательно похоронил не только репутацию клиента, но и самого клиента.

И, когда мы думали, что днище достигнуто, появился во всей красе "адвокат Ефремова". Какое-то время мы даже думали, что нашему небедному актёру нашли приличного адвоката. Ровно до тех пор, пока не увидели лично этого человека и не услышали, что он говорит ртом. После первого же публичного высказывания этого косноязычного Плевако (от слова "плевать") у нас от изумления раскрылся рот и с тех пор никак не закрывается. Потому что Остапа несло.

Чуть ли не каждый день мосье Пашаев выдаёт на гора всё новые и новые порции бреда, которым он кормит жадные до новостей СМИ. И та картина, которую он старательно этими красками пишет, всё дальше от реализма и гораздо ближе к творчеству Джексона Поллока, который, как известно, просто разливал краску из банок по холсту.

Сначала он в открытую пытался купить пострадавших. Потом он начал обвинять пострадавших в стяжательстве. Потом он начал отрицать хронический алкоголизм подзащитного — на этом месте город содрогнулся от смеха. Потом адвокат сообщил о намерении актёра усыновить сироту. Заметьте, это подаётся с периодичностью примерно раз в два дня — вот весь этот бесстыжий бред.

Вершиной творчества адвоката Пашаева была, конечно, телега про "я всего лишь клоун, и я люблю Путина". Видимо, в порыве надувания щёк Пашаев рассказал клиенту, что надо замутить что-то по политике, чтобы он с этим мог зайти в АП с целью выбивания снисхождения и чтобы можно было говорить об условном сроке. В результате над несчастным Ефремовым измывается каждый записной либерал, а условные не-либералы указывают на то, что этого адвоката не пустили бы дальше кофейни на Ильинке, не то что в АП. К чести не-либералов — они не пляшут на пока ещё гибких костях актёра. Этим уже занимаются прогрессивные товарищи по цеху. И во многом это заслуга очень странного адвоката Пашаева.

Тем временем между бесконечными телеграммами адвоката "Миша покончит с собой" и "У Ефремова сердечный приступ" всплывают более интересные сообщения. Например, текст дочери Ефремова, из которого сквозит неприкрытый ужас перед деятельностью адвоката: "Нет, я, конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но что бы настолько..." (не обращайте внимания на местоимение в мужском роде, это теперь модненько).

Более того, отчего-то родня Ефремова только сейчас узнаёт, что адвокат папы всего два года назад сам парился на киче и его уже два раза лишали адвокатского звания. Ну не красавец разве? А покажите нам того человека, который посоветовал этого адвоката Ефремову? Просто хочется посмотреть ему в глаза.

Там на самом деле следствие уже подошло к концу. Потому что на любой, даже малопрофессиональный взгляд всё слишком очевидно и примитивно: вот пьяный за рулём, вот катастрофа, вот жертва. Но альтернативно одарённый адвокат и тут нашёл, на чём создать себе имя. Следите за руками: "Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего подзащитного в смертельной аварии в центре Москвы и заверил, что этой позиции придерживается и сам заслуженный артист РФ".

— Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина, — прокомментировал представитель защиты в эфире телеканала "Москва 24".

Этим он породил просто шквал возмущения в обществе. И это возмущение прямо проецируется на личность самого актёра, что крайне негативно сказывается на отношении к нему даже тех, кто склонен жалеть Михаила в этой ситуации.

Общество начало подозревать, что адвокат сейчас будет отрабатывать версию о "технической неисправности", об "эпилептическом припадке". Всплыл даже вариант "в гибели пострадавшего виновны те, кто вытаскивал его из убитой машины". Причём мы даже знаем примерные основы последней версии. Именно из-за возможности наступления таких последствий, например, в американской юриспурденции нет статьи о неоказании помощи, то есть ты не можешь помогать жертве, если у тебя нет на это профессионального допуска. Потом не докажешь ничего, когда тебя обвинят в том, что он умер именно из-за того, что ты помог. Но тут не Америка. У нас есть прямая и явная статья за неоказание помощи.