Вышел тизер-трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

Релиз фильма "Петровы в гриппе" по мотивам одноимённого романа Алексея Сальникова запланирован на 2021 год. Об этом сказано в описании к тизер-трейлеру картины, размещённому на странице SonyPicturesRU на YouTube.

Режиссёром и автором сценария драмы, в которой снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Юлия Пересильд, выступил Кирилл Серебренников.

— Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма, — сказано в описании к трейлеру.