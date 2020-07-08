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Вышел тизер-трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

В нём снялись Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и Семён Серзин.

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Релиз фильма "Петровы в гриппе" по мотивам одноимённого романа Алексея Сальникова запланирован на 2021 год. Об этом сказано в описании к тизер-трейлеру картины, размещённому на странице SonyPicturesRU на YouTube.

Режиссёром и автором сценария драмы, в которой снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Юлия Пересильд, выступил Кирилл Серебренников.

Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма, — сказано в описании к трейлеру.

Ранее сам Серебренников поделился, что картина расскажет о взаимоотношениях реального и вымышленного миров, о человеке, "который сочиняет свой мир".

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