Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которой пробили голову бутылкой в Красногорске

Четырёхлетняя девочка из Красногорска, на которую упал сброшенный пакет с мусором, где была бутылка, после сложной операции идёт на поправку. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

— Врачи дают хороший прогноз. Очень надеемся, что малышка полностью восстановится без каких-либо серьёзных последствий. Медики говорят, что её могут выписать уже в конце этой недели, — сказала Мишонова.

Она также отметила, что семья девочки очень скромная и от помощи администрации отказалась, однако им всё-таки организовали материальную поддержку.

По словам омбудсмена, вопрос о возмещении морального вреда и расходов на лечение будет рассматриваться после процессуального решения СК и завершения лечения ребёнка. Если родители не договорятся сами, комиссия по делам несовершеннолетних выйдет в суд в интересах пострадавшей девочки. А о том, будут ли родители мальчика, сбросившего на малышку мусорный пакет с бутылкой, привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей, станет ясно после завершения проверки полиции.

Напомним, четырёхлетнюю девочку из Красногорска прооперировали после того, как на неё упал скинутый мальчиком с верхних этажей пакет с мусором, в котором была бутылка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Соседка семьи пострадавшей малышки рассказала о её родителях, двух сёстрах и брате. Лайф сообщал, что малышка пришла в сознание.