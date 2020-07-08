Влетел на полной скорости. В Кирове четыре человека пострадали по вине пьяного водителя — видео

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В Кирове в результате ДТП пострадали четыре человека. Как стало известно Лайфу, виновником аварии стал пьяный водитель ВАЗа, который на полной скорости влетел в бок машины такси марки "Пежо".

По словам таксиста, мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, даже не попытался притормозить перед перекрёстком, где и произошло ДТП. В результате аварии пострадали три человека из ВАЗа и пассажир такси, которому в глаз попали осколки стекла.

Как рассказали Лайфу очевидцы, лихач, устроивший ДТП, после столкновения с деревом, к которому отбросило автомобиль, вылетел через лобовое стекло. Кроме того, водитель, вероятно, был пьян, так как от него исходил характерный запах, а возле педалей отечественной машины лежала пустая бутылка пива.