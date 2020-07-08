Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши

82-летний житель канадского Комбермира Майкл Батт выиграл один миллион местных долларов (более 52 миллионов рублей), купив неправильный лотерейный билет. Ошибку при продаже допустила кассирша — она пробила не тот тип билета, который хотел приобрести пенсионер, отмечает CTV News Ottawa.
— Этого не случилось бы без [кассирши], — заявил победитель лотереи, отметив, что оставил женщине чаевые во время оформления выигрыша.
Интересно, что брат Батта в конце 1980-х годов выиграл в лотерею три с половиной миллиона канадских долларов.
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