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Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши

Его билет выиграл в розыгрыше 7 апреля.

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Фото © Ontario Lottery and Gaming Corporation

82-летний житель канадского Комбермира Майкл Батт выиграл один миллион местных долларов (более 52 миллионов рублей), купив неправильный лотерейный билет. Ошибку при продаже допустила кассирша — она пробила не тот тип билета, который хотел приобрести пенсионер, отмечает CTV News Ottawa.

Этого не случилось бы без [кассирши], — заявил победитель лотереи, отметив, что оставил женщине чаевые во время оформления выигрыша.

Интересно, что брат Батта в конце 1980-х годов выиграл в лотерею три с половиной миллиона канадских долларов.

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