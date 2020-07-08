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Помпео назвал США мировым лидером по борьбе с коронавирусом

Сейчас в Штатах зафиксировано более трёх миллионов случаев заболевания.

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Фото © Shutterstock

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Штаты мировым лидером по борьбе с коронавирусом. Об этом Помпео заявил на брифинге.

Конечно, США остаются лидером в [борьбе с] мировой пандемией… Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения, — цитирует РИА "Новости" Помпео.

Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано свыше трёх миллионов случаев коронавируса. Штаты остаются лидером антирейтинга по количеству заболевших CoViD-19 за весь период пандемии.

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