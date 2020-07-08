В США число случаев коронавируса превысило три миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило три миллиона. В стране с начала пандемии выявили 3 009 611 пациентов с CoVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Жертвами коронавируса в США стали более 130 тысяч человек, оправились от инфекции 936 476 пациентов.

Во всём мире CoVID-19 заразились 11 884 799 человек, умерло свыше 545 тысяч пациентов.