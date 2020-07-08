В России вакцинация против коронавируса будет добровольной

В России после выхода препарата против коронавируса каждый человек сможет сам решать, будет ли он делать прививку. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий, — сказал он в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".
Мурашко также отметил, что на данный момент в стране насчитывается 17 перспективных вакцин от CoViD-19, над которыми ведётся более углубленная работа. К тому же, как сообщил глава Минздрава, специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы на болезнь. Стоит отметить, что у пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжёлой форме, сформировался более стойкий иммунитет.