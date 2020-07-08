В России вакцинация против коронавируса будет добровольной

В России после выхода препарата против коронавируса каждый человек сможет сам решать, будет ли он делать прививку. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий, — сказал он в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".