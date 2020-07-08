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Мурашко: В России 17 перспективных вакцин

По словам главы Минздрава, интерес людей к препарату достаточно высокий.

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Фото © Pixabay

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стране около 20 перспективных препаратов. Об этом он рассказал в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".

Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин. И над ними более углубленно ведётся работа, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что на сегодняшний день интерес людей к вакцине от коронавируса достаточно высокий. Также глава Минздрава отметил, что специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на CoViD-19.

Напомним, ранее Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране уже идёт на убыль. По его словам, снижение заболеваемости происходит в первую очередь в Москве. Несмотря на положительную динамику, министр здравоохранения РФ призвал соотечественников соблюдать все меры предосторожности.

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