Мурашко: В России 17 перспективных вакцин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стране около 20 перспективных препаратов. Об этом он рассказал в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".

— Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин. И над ними более углубленно ведётся работа, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что на сегодняшний день интерес людей к вакцине от коронавируса достаточно высокий. Также глава Минздрава отметил, что специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на CoViD-19.