Мурашко: В России 17 перспективных вакцин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стране около 20 перспективных препаратов. Об этом он рассказал в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".
— Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин. И над ними более углубленно ведётся работа, — подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что на сегодняшний день интерес людей к вакцине от коронавируса достаточно высокий. Также глава Минздрава отметил, что специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на CoViD-19.
Напомним, ранее Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране уже идёт на убыль. По его словам, снижение заболеваемости происходит в первую очередь в Москве. Несмотря на положительную динамику, министр здравоохранения РФ призвал соотечественников соблюдать все меры предосторожности.