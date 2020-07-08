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Под Тулой в лесу обнаружили тело, примотанное скотчем к дереву

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Недалеко от города Богородицка Тульской области в лесном массиве было найдено тело человека, которое примотали к дереву скотчем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшим является 32-летний мужчина. На его теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

В данный момент правоохранители осматривают место, где был обнаружен погибший, также назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, устанавливаются и допрашиваются все свидетели произошедшего.

Органами следствия по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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