В Казани на нефтебазе "Татнефтепродукта" начался пожар площадью более 1200 квадратов — видео

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В Казани на территории компании "Татнефтепродукт" произошёл пожар в административном здании и ангаре общей площадью более 1200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных расчётов была охвачена огнём кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров, а также пустой ангар площадью порядка 1200 квадратов, принадлежащие "Казаньнефтепродукту", филиалу "Татнефтепродукта".

Эта информация разнится со словами очевидцев, которые утверждают, что на территории нефтебазы горят два ангара, которые сдаются владельцем в аренду. В одном из них, предположительно, может быть картон, а в другом — горюче-смазочные материалы.

В настоящий момент на месте работают 96 человек и 31 единица техники, пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.