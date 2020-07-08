Польская компания вернула "Газпрому" часть полученной компенсации

Энергетическая компания PGNiG из Польши вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов, поскольку последний во время выплаты компенсаций не учитывал недоплаты. Об этом говорится в отчёте компании.

— В рамках расчётов PGNiG вернула российскому "Газпрому" 90 миллионов долларов… в результате чистая сумма взаимных расчётов составила около 1,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении компании.

Как пояснил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в сумме, которую переводил "Газпром" (1,6 миллиарда долларов), изначально была переплата, поскольку за период с 2014 года в некоторые месяцы поставок голубого топлива из России ситуация на рынке была невыгодна российской стороне, а PGNiG, в свою очередь, за газ недоплачивала.

Напомним, PGNiG потребовала пересмотреть стоимость поставок российского газа с 1 ноября 2014 года, а также изменить условия заключённого в 1996 году контракта на "более рыночные". В результате Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в её пользу. При этом, как заявили в "Газпроме", перечисление средств не несёт ущерба для их позиций, компания продолжает обжалование в суде.