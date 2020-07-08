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Военные сообщили о готовящихся провокациях в Сирии со стороны боевиков

Для этого уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств с неизвестным отравляющим веществом.

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Фото © AP / TASS

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* планируют устроить провокацию с использованием химического оружия на территории Сирии. Об этом журналистам рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в г. Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начинённых неизвестным отравляющим веществом, — отметил Щербицкий.

Их проведение боевиками планировалось в провинции Идлиб, а также около населённых пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель. Провокации, по словам представителя российских военных, делаются с целью обвинить правительство Республики в использовании химического оружия.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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