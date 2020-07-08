Под салют и песни "Ленинграда". В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад "Зенита" — видео

После победы "Зенита" над футбольным клубом "Сочи" и церемонии вручения команде чемпионского кубка футболисты питерского клуба отправились на парад в честь победы в первенстве России.

Все игроки команды проехались по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе без крыши, который был раскрашен в золотые цвета. Кроме того, всё было украшено в символике "Зенита".

Игроки во время чемпионского парада по городу очень много пели, танцевали и веселились. В частности, играли песни группы "Ленинград". Всё происходящее футболисты снимали на свои телефоны и выкладывали в соцсети.

На улицах Санкт-Петербурга их приветствовали тысячи болельщиков клуба, которые ликовали после победы любимой команды в первенстве страны по футболу.