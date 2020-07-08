Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Под салют и песни "Ленинграда". В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад "Зенита" — видео

На празднование игроки отправились на двухэтажном автобусе без крыши, который был раскрашен в золотые цвета.

66

Видео © Instagram / artem.dzyuba, sergey_bogdanovich_semak, sheepik, VK / Игорь бW Владимирович

После победы "Зенита" над футбольным клубом "Сочи" и церемонии вручения команде чемпионского кубка футболисты питерского клуба отправились на парад в честь победы в первенстве России.

Все игроки команды проехались по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе без крыши, который был раскрашен в золотые цвета. Кроме того, всё было украшено в символике "Зенита".

Игроки во время чемпионского парада по городу очень много пели, танцевали и веселились. В частности, играли песни группы "Ленинград". Всё происходящее футболисты снимали на свои телефоны и выкладывали в соцсети.

На улицах Санкт-Петербурга их приветствовали тысячи болельщиков клуба, которые ликовали после победы любимой команды в первенстве страны по футболу.

В рамках торжества в честь победы "Зенита" также был пущен праздничный салют.

Выбор редакции

Loading...