Заболотный и Кокорин организовали быстрый гол "Зениту", но "Сочи" всё равно проиграл

"Зенит" ещё в предыдущем туре оформил досрочное чемпионство, поэтому состав на встречу в "Сочи" был не самым мощным. Интересно, что арендованный сочинским клубом Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", смог выйти на поле. И форвард даже отдал голевую передачу на Антона Заболотного. Случилось это уже на 5-й минуте матча.