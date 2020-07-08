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Заболотный и Кокорин организовали быстрый гол "Зениту", но "Сочи" всё равно проиграл

В матче 27-го тура чемпионата России "Зенит" победил "Сочи" со счётом 2:1.

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Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" ещё в предыдущем туре оформил досрочное чемпионство, поэтому состав на встречу в "Сочи" был не самым мощным. Интересно, что арендованный сочинским клубом Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", смог выйти на поле. И форвард даже отдал голевую передачу на Антона Заболотного. Случилось это уже на 5-й минуте матча.

Но новоиспечённые чемпионы страны показали, кто в доме хозяин. Сначала Малком с передачи Артёма Дзюбы сравнял счёт — 1:1.

А в концовке тайма забил вышедший на замену Сердар Азмун. Этот гол стал победным — 2:1.

Отметим, что в параллельном матче ЦСКА разгромил "Оренбург" со счётом 4:0. Голами отличились Фёдор Чалов, Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков.

После матча ожидается вручение трофея "Зениту".

РПЛ. 27-й тур

"Зенит" "Сочи" 2:1.

Голы: Заболотный 5' (0:1), Малком 33' (1:1), Азмун 77' (2:1).

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