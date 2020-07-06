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"Волноваться за чемпионство было бессмысленно". Боярский поздравил "Зенит" с победой

Артист отметил, что сине-бело-голубые сделали себе подарок на 95-летие.

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Фото © Instagram / Михаил Боярский

Актёр Михаил Боярский поздравил петербургскую команду "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу.

Мы все безумно рады, хотя волноваться за чемпионство было бессмысленно — клуб настолько вперёд ушёл ото всех, — сказал он в беседе с порталом 78.ru.

Артист добавил, что обожает "Зенит", как и все петербуржцы. Он отметил, что команда сделала себе подарок на 95-летие. Боярский пожелал, чтобы и к столетнему юбилею футболисты оставались в такой же прекрасной форме.

Напомним, после матча с "Краснодаром" сине-бело-голубые оформили победу в чемпионате за четыре тура до финиша сезона. Главный тренер клуба Сергей Семак назвал чемпионство непростым. С победой "Зенит" поздравили наставник сборной России Станислав Черчесов и экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин.

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