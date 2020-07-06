"Волноваться за чемпионство было бессмысленно". Боярский поздравил "Зенит" с победой

Актёр Михаил Боярский поздравил петербургскую команду "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу.

— Мы все безумно рады, хотя волноваться за чемпионство было бессмысленно — клуб настолько вперёд ушёл ото всех, — сказал он в беседе с порталом 78.ru.

Артист добавил, что обожает "Зенит", как и все петербуржцы. Он отметил, что команда сделала себе подарок на 95-летие. Боярский пожелал, чтобы и к столетнему юбилею футболисты оставались в такой же прекрасной форме.