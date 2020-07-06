Житель Японии получил первый в мире диплом магистра-ниндзя

Житель Японии Дженичи Мицухаси получил первый в истории диплом магистра-ниндзя, сообщает издание Japan Times.

Genichi Mitsuhashi, 45 a #Japanese man has become the first person in the world to hold a master's degree in ninja studies, after completing a graduate course that involved learning basic martial arts and how to stealthily climb mountains. pic.twitter.com/t0YojZE1AB — Muthu S Krishnan (@MuthuSKrishnan1) July 5, 2020

45-летний мужчина провёл два года в магистратуре Университета Ми в Центральной Японии, который находится на исторической родине самого первого клана ниндзя. Он не только изучал документы и слушал лекции, но и в полной мере ощутил практические аспекты воинского искусства.

— Я читал, что утром ниндзя работали фермерами, а днём ​​тренировались в боевых искусствах, — поделился Мицухаси, добавив, что помимо многочисленных занятий он выращивал овощи. — Наёмные убийцы в чёрных одеждах обладали всесторонними навыками выживания.

Японец также изучил кунг-фу и японское боевое искусство, известное как сёриндзи-кэмпо. Теперь он обучает навыкам ниндзя в своём собственном додзё и управляет местной гостиницей, одновременно занимаясь докторской диссертацией. Покидать научное учреждение мужчина пока не планирует.

В 2017 году Университет Ми основал первый в мире исследовательский центр, посвящённый ниндзя, а год спустя открыл магистратуру. Профессор японской истории Юдзи Ямада был удивлён преданностью Мицухаси своей задаче. Он отметил, что не ожидал от ученика поведения настоящего воина.

Для зачисления студенты должны сдать экзамен по истории Японии и тест на чтение исторических документов. Руководитель образовательного учреждения рассказал, что ежегодно туда поступают три абитуриента. Тем не менее сенсей уверен, что этот курс позволяет узнать о ниндзя, но не стать им.