От накладных усов до масок из 3D-принтера. Эксперт объяснил, как обмануть систему распознавания лиц

Противодействовать системе распознавания лиц можно разнообразными методами — начиная с накладных усов и бороды и заканчивая последними технологическими решениями. Но не факт, что с их помощью удастся обмануть постоянно совершенствующиеся современные технологии, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Он отметил, что, с одной стороны, эта система помогает ловить преступников, с другой — может использоваться для вторжения в частную жизнь и доступа к личной информации. Так, например, на фоне протестов в Гонконге началась активная разработка девайсов и механизмов, способных запутать алгоритмы по распознаванию лиц.

Кроме того, японский Национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры и не дают распознать лицо. Они почти не видны человеческому глазу. Есть и другие изобретения.

— Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который скрывает наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, наращёнными прядями, — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Последний метод, отметил Кричевский, стал основой кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с большим числом лиц реальных людей.

Эксперт добавил, что подобных способов огромное количество и многие из них уже задействованы в жизни. Тем не менее он считает, что прогресс в данном случае возьмёт верх и системы научатся обходить различные варианты препятствий.