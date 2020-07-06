Фанаты "Зенита" c барабанами и фаерами готовятся встретить команду в аэропорту Пулково — видео

Болельщики "Зенита", несмотря на поздний час, собрались в аэропорту Пулково и готовятся встретить команду, несколько часов назад ставшую в Краснодаре чемпионом России.
Фанаты зажигают фаеры, распевают кричалки в поддержку сине-бело-голубых и фотографируются.
Борт с футболистами уже приземлился.
Мы дома! pic.twitter.com/qqE4dSWsmJ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Напомним, "Зенит" досрочно оформил победу в турнире, завоевав седьмое чемпионство в своей истории (одно — в чемпионате СССР 1984 года).
Ранее главный тренер клуба Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" в сезоне-2019/20.