Фанаты "Зенита" c барабанами и фаерами готовятся встретить команду в аэропорту Пулково — видео

Видео © LIFE / Видео с места событий Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Болельщики "Зенита", несмотря на поздний час, собрались в аэропорту Пулково и готовятся встретить команду, несколько часов назад ставшую в Краснодаре чемпионом России.