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Фанаты "Зенита" c барабанами и фаерами готовятся встретить команду в аэропорту Пулково — видео

Клуб завоевал седьмое чемпионство в своей истории.

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Видео © LIFE / Видео с места событий Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Болельщики "Зенита", несмотря на поздний час, собрались в аэропорту Пулково и готовятся встретить команду, несколько часов назад ставшую в Краснодаре чемпионом России.

Фанаты зажигают фаеры, распевают кричалки в поддержку сине-бело-голубых и фотографируются.

Борт с футболистами уже приземлился.

Напомним, "Зенит" досрочно оформил победу в турнире, завоевав седьмое чемпионство в своей истории (одно — в чемпионате СССР 1984 года).

Ранее главный тренер клуба Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" в сезоне-2019/20.

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