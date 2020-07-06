СМИ назвали дату первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Запуск первого за шесть лет навигационного спутника нового поколения ГЛОНАСС-К с космодрома Плесецк запланирован на август, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли.
Начиная с марта дата несколько раз переносилась из-за задержек в производстве. Теперь доставка спутника на космодром ожидается в июле, а сам запуск — 6 августа.
Запустить спутник планируется с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.