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СМИ назвали дату первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Полёт откладывался с марта из-за задержек в производстве.

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Фото © ТАСС / Сергей Медведев

Запуск первого за шесть лет навигационного спутника нового поколения ГЛОНАСС-К с космодрома Плесецк запланирован на август, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли.

Начиная с марта дата несколько раз переносилась из-за задержек в производстве. Теперь доставка спутника на космодром ожидается в июле, а сам запуск — 6 августа.

Запустить спутник планируется с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.

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