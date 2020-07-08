В Москве благополучно спасли утят, которых вода унесла в коллектор

Спасательным службам Москвы удалось спасти утят, которых сильный поток воды унёс в дренажный коллектор. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба ГКУ "Московский авиационный центр".

Фото © VK / ГКУ "Московский авиационный центр" 1 / 4

Отмечается, что в районе Южное Бутово девушка увидела утку, которая беспокойно ходила у слива из пруда в сток. Она заглянула в коллектор и увидела попавших в беду малышей. Девушке вместе с прохожим с трудом удалось достать только одного утёнка, поэтому она решила вызвать на место спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники в гидрокостюмах спустились в водоспускной коллектор и достали оттуда ещё пять утят, один из них был совсем маленький, ещё не оперившийся.