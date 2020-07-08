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Участник преступных группировок, убивший пять человек, получил 15 лет тюрьмы

В своё время он входил в состав "ореховской" и "медведковской" вооружённых банд.

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Фото © Pixabay

Суд вынес приговор одному из участников преступных группировок, который совершил пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, преступника приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отмечается, что Александр Шарапов был признан виновным по трём статьям. Органы следствия в ходе расследования установили, что он входил в состав "ореховской" и "медведковской" вооружённых групп. Кроме того, с 1994 по 2001 годы он убил пять человек в столице и Московской области. Шарапов находился в международном розыске более 15 лет. Только в 2017 году его удалось задержать и доставить в Москву.

Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, сообщается, что в состав преступных банд входили более 30 человек. В отношении большинства из них с 2004 года вынесено более 12 обвинительных приговоров.

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