Участник преступных группировок, убивший пять человек, получил 15 лет тюрьмы

Суд вынес приговор одному из участников преступных группировок, который совершил пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, преступника приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отмечается, что Александр Шарапов был признан виновным по трём статьям. Органы следствия в ходе расследования установили, что он входил в состав "ореховской" и "медведковской" вооружённых групп. Кроме того, с 1994 по 2001 годы он убил пять человек в столице и Московской области. Шарапов находился в международном розыске более 15 лет. Только в 2017 году его удалось задержать и доставить в Москву.