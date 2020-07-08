Оставшийся без Тедеско "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом"

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" завершился ничьёй — 1:1. Счёт открыл Эсекьель Понсе на 38-й минуте встречи.

В концовке первого тайма Алексей Миранчук сравнял счёт, реализовав пенальти. За минуту до этого арбитр удалил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который эмоционально отреагировал на назначение 11-метрового.

Второй тайм прошёл без эмоций и голов. Судья зафиксировал ничью — 1:1. "Локомотив" теперь имеет в активе ровно 50 очков и остаётся на втором месте, а красно-белые — седьмые с 33 очками.

В параллельном матче "Ростов" дома проиграл "Уфе" — 1:2.