Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Оставшийся без Тедеско "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом"

Матч на "Открытии-арене" завершился со счётом 1:1.

18

Фото © ФК "Спартак"

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" завершился ничьёй — 1:1. Счёт открыл Эсекьель Понсе на 38-й минуте встречи.

В концовке первого тайма Алексей Миранчук сравнял счёт, реализовав пенальти. За минуту до этого арбитр удалил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который эмоционально отреагировал на назначение 11-метрового.

Второй тайм прошёл без эмоций и голов. Судья зафиксировал ничью — 1:1. "Локомотив" теперь имеет в активе ровно 50 очков и остаётся на втором месте, а красно-белые — седьмые с 33 очками.

В параллельном матче "Ростов" дома проиграл "Уфе" — 1:2.

РПЛ. 27-й тур

"Спартак" "Локомотив" 1:1.

Голы: Понсе 38' (1:0), Миранчук 42' (1:1)

Выбор редакции

Loading...