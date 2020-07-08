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"Зениту" вручили чемпионский кубок. Награждение прошло в масках и перчатках

Сине-бело-голубые получили золотые медали Российской премьер-лиги.

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После матча с "Сочи" на "Газпром-арене" состоялось награждение футболистов и тренерского штаба "Зенита" с заслуженными золотыми медалями. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом. Причём сделали они это за четыре тура до конца турнира, что никому ещё не удавалось. Это рекорд РПЛ.

После матча игроки надели золотые майки и медицинские маски. Награждали медалями футболистов президент РФС Александр Дюков и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Официальные лица были в медицинских масках и перчатках.

После этого игрокам вручили чемпионский кубок. Артём Дзюба на правах капитана команды первым поднял его над головой.

Для "Зенита" это второе чемпионство подряд и седьмое в истории.

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