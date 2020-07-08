Тедеско удалили! Во время дерби он громко спорил с судьёй, а потом чуть не снёс экран с VAR

На 41-й минуте матча "Спартак" — "Локомотив" был удалён за бурные споры с судьёй главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Специалист эмоционально воспринял назначенный в ворота его команды пенальти. После того как Тедеско показали красную карточку, он ещё больше стал размахивать руками, а когда покидал поле, толкнул администратора и ударил по экрану с VAR.