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Тедеско удалили! Во время дерби он громко спорил с судьёй, а потом чуть не снёс экран с VAR

Главный тренер "Спартака" получил красную карточку в первом тайме матча с "Локо".

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Гиф © "Матч ТВ"

На 41-й минуте матча "Спартак" — "Локомотив" был удалён за бурные споры с судьёй главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Специалист эмоционально воспринял назначенный в ворота его команды пенальти. После того как Тедеско показали красную карточку, он ещё больше стал размахивать руками, а когда покидал поле, толкнул администратора и ударил по экрану с VAR.

Теперь матч красно-белые продолжат без его указаний.

Ранее "Спартак" уволил генерального директора Томаса Цорна. Теперь активно обсуждается будущее его протеже Тедеско.

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