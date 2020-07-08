В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, избивавшего женщин в парке

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В Республике Татарстан правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против мужчины, который бил жительниц города в парке. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Отмечается, что он нападал на женщин сзади и пинал их ногами по спине. Некоторые из них гуляли в парке с детьми. А одной из пострадавших оказалась беременная девушка.

— Он пинал меня по левой части ноги. Несколько ударов нанёс по бедру. Я позвала на помощь, и молодой человек подбежал, отогнал его. Ну я уже пришла в себя, чувствую себя более-менее нормально. Всё равно страх и стресс сказываются. Слава Богу, ребёнок не пострадал, — рассказала одна из потерпевших.

Женщины, которые стали жертвами нападения хулигана, обратились в полицию. Дело под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Выяснилось, что мужчина уже отбывал наказание за нападение на женщин. В 2017 году он был осуждён на четыре года и вышел на свободу по УДО. Сейчас ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.