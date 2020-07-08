В ГИБДД назвали условие увеличения скоростного лимита на трассах

Говоря об увеличении максимально допустимой скорости на трассах, нужно учитывать предел проектирования дороги, заявил замначальника ГИБДД Олег Понарьин.

— Надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 километров в час — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырёхполосных с разделительной полосой, — сказал он в беседе с "Комсомольской правдой", отметив, что в целом реализация этой идеи возможна.

Понарьин также рассказал, что в ближайшей перспективе можно говорить про увеличение максимальной скорости до 130 километров в час, а уже с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту трасс можно прогнозировать более высокие значения этого показателя.