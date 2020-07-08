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В Венесуэле военные сбили американский самолёт

Нередко такие происшествия в стране связаны с незаконным оборотом наркотических средств.

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Фото © ТАСС / AP

Военная авиация Венесуэлы уничтожила самолёт, который нарушил воздушное пространство страны. Как сообщает стратегическое командование венесуэльских вооружённых сил (CEOFANB) на своей странице в "Твиттере", у сбитого воздушного судна был бортовой номер США.

CEOFANB сообщает, что Командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации, — говорится в сообщении командования ВС Венесуэлы.

Кроме того, были опубликованы кадры с места падения самолёта. На кадрах горящего лайнера хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о самолёте марки Hawker 800, которым владеет частное лицо. Накануне это воздушное судно выполняло зарегистрированный полёт на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Пока нет официальных данных о том, сколько человек было на борту и какой был груз, однако такие происшествия часто связаны с незаконным оборотом наркотиков. Ранее в Минобороны Венесуэлы сообщали об аналогичном происшествии на западе страны. Тогда, как предполагается, сбитое воздушное судно использовали наркоторговцы.

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