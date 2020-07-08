В Венесуэле военные сбили американский самолёт

Военная авиация Венесуэлы уничтожила самолёт, который нарушил воздушное пространство страны. Как сообщает стратегическое командование венесуэльских вооружённых сил (CEOFANB) на своей странице в "Твиттере", у сбитого воздушного судна был бортовой номер США.

— CEOFANB сообщает, что Командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации, — говорится в сообщении командования ВС Венесуэлы.

Кроме того, были опубликованы кадры с места падения самолёта. На кадрах горящего лайнера хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о самолёте марки Hawker 800, которым владеет частное лицо. Накануне это воздушное судно выполняло зарегистрированный полёт на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020