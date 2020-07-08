Посол РФ в США назвал "откровенной ложью" публикации о "сговоре" России с талибами

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что материалы в американских СМИ о том, что РФ якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* вознаграждение за убийства военнослужащих США в Афганистане, являются абсолютно неправдивыми. Об этом он сообщил, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

Дипломат, комментируя опубликованные ранее утверждения газеты The New York Times, назвал их "откровенной ложью".

– Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане, – подчеркнул Антонов.

Посол также добавил, что они находятся в контакте с американскими коллегами, с которыми уже обсуждали вопросы, связанные с этой провокационной публикацией.

Дипломат отметил, что Россия понимает ситуацию в Афганистане, где она уже потеряла "много тысяч жизней русских солдат и офицеров". Антонов "пожелал успехов переговорщикам США", которые занимаются процессом урегулирования ситуации в этой стране.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".