В Хабаровске завершилась малочисленная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в новом митинге-шествии в поддержку задержанного по обвинению в убийствах губернатора края Сергея Фургала приняли участие лишь несколько сотен человек. Такую оценку завершившейся акции дал корреспондент ТАСС, находившийся на месте событий. Он также отметил, что мероприятие прошло без происшествий, полиция никого не задерживала.
Официальных данных от МВД о количестве участников пока нет. Днём ранее в аналогичном и несанкционированном шествии приняли участие несколько тысяч местных жителей.
Как сообщал Лайф, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Сергей Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Адвокат исключил, что в деле замешана политика. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.