В Хабаровске завершилась малочисленная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в новом митинге-шествии в поддержку задержанного по обвинению в убийствах губернатора края Сергея Фургала приняли участие лишь несколько сотен человек. Такую оценку завершившейся акции дал корреспондент ТАСС, находившийся на месте событий. Он также отметил, что мероприятие прошло без происшествий, полиция никого не задерживала.