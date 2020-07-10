Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Басманный суд — видео

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Задержанного по делу об организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее в суд поступило ходатайство об аресте Фургала. Следственные органы попросили отправить главу Хабаровского края под стражу на срок до 9 сентября.
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего коттеджа. Ему вменяют в вину организацию убийств и покушения. Своей вины бывший депутат Госдумы не признаёт.
По данным следствия, Фургал имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены ОПГ в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.