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СК попросил арестовать задержанного губернатора Хабаровского края Фургала

Ранее Фургала разместили в двухместной камере московского изолятора временного содержания на Петровке.

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Фото © Следственный комитет РФ / ТАСС

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля по делу об организации убийств, передаёт ТАСС.

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября, — уточнила собеседница агентства.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву и предъявили обвинения. По данным следствия, экс-депутат Госдумы имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены ОПГ в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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