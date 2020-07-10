СК попросил арестовать задержанного губернатора Хабаровского края Фургала

— В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября, — уточнила собеседница агентства.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву и предъявили обвинения. По данным следствия, экс-депутат Госдумы имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены ОПГ в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.