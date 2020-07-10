Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, в том числе и губернатора Сергея Фургала, прошли обыски имущества. Об этом журналистам рассказал лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр.

— Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата. — Прим. Лайфа) находятся в ИВС и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту, — отметил Зюбр.

С чем именно были связаны мероприятия, он уточнить не смог.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. СКР подозревает его в причастности к особо тяжким преступлениям на территории региона, а также Приморского края и Амурской области. Ранее его доставили в московский ИВС на Петровке.